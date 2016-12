« HAIG » de Thierry Poncet, l'aventure, la vraie

Après « HAIG - Le Secret des Monts Rouges », Haig, l'aventurier du 21e siècle, est de retour avec une nouvelle aventure : « HAIG - Les Guerriers perdus ».

Mon avis : Le romancier Thierry Poncet, l'ancien rédacteur & ami de Cizia Zykë, le célèbre aventurier / écrivain, avec qui, durant l'un de leurs voyages, il a imaginé il y a plusieurs années le personnage de HAIG, nous offre une série d'aventures aussi truculente que dépaysante.





























































Alors, un grand merci à Thierry Poncet de faire revivre l'Aventure : dépaysement, évasion et plaisir assurés.

Avec cette deuxième histoire, mon petit doigt me dit que cela ne sera très certainement pas la dernière aventure.

Alors, vivement la prochaine aventure de Haig !



4e de couverture de « HAIG - Le Secret des Monts Rouges » : Des tronçonneuses et de l'alcool. Voilà ce que vend l'aventurier Haig, sur sa péniche la Marie-Barjo, à travers la jungle, dans le Cambodge tout juste libéré de la guerre, depuis le fleuve Mékong jusqu'au pied des mystérieux Monts Rouges. Mais quel est cet être qui semble répandre la mort devant lui ? Qui est cette Espagnole trop sexy pour ce far-west des camps forestiers cambodgiens ? Pourquoi a-t-elle absolument voulu le suivre ?



4e de couverture de « HAIG - Les Guerriers perdus » : La belle Vanda nous l'avait mis profond. Elle avait fait exploser la mine d'or, mis le feu à notre campement et s'était enfuie avec l'argent. Le grand Carlo nous a fait promettre de la retrouver et de nous venger. Tous les sept, on a juré. Et je vais vous dire un truc : on n'aurait pas dû. Parce que des États-Unis à l'Afrique, des Balkans au Mexique, il nous a coûté salement cher, le serment !



